Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Kaza, Tokat–Reşadiye D100 kara yolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. Reşadiye yönünden Niksar istikametine ilerleyen C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Çetin Coşkun (24) ve Semih Özer (21) ağır yaralandı. Otomobilde bulunan F.K. (35) ise hafif yaralandı.

Hastanede hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kameralarda üçüncü araç detayı

Kazanın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 60 M 2028 plakalı başka bir aracın sanayi kavşağında sola sinyal verdikten sonra ani manevrayla sağa döndüğünü ve kazanın oluşumunda etkili olduğunu tespit etti.

Söz konusu aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile kazaya karışan otomobil sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Tokat’ta yaşanan feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.