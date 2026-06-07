TRT 1'in fenomen dizisi "Teşkilat", yarın yayınlanacak 184. bölümüyle altıncı sezonunu tamamlayarak ekranlara kısa bir ara verecek. Sezon finali öncesinde dizide yeni ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken, başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın geleceği de netlik kazandı.

Kulislerden gelen bilgilere göre, Tolga Sarıtaş ile yapım ekibi yeni sezon için yeniden anlaşmaya vardı. Böylece başarılı oyuncu, dizinin yedinci sezonunda da başrolde yer almaya devam edecek.

Daha önce dizinin eski başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım ikişer sezon görev alırken, Tolga Sarıtaş Teşkilat'ta üçüncü sezonunu görecek ilk başrol oyuncusu olacak. Yeni sezonda Sarıtaş'a eşlik edecek kadın başrol için ise oyuncu arayışlarının sürdüğü öğrenildi.