Beşiktaş Futbol A Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, yeni sezon çalışmaları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Beşiktaş, sezonun ilk antrenmanını ise 28 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla yapılacak antrenmanla birlikte yeni sezon hazırlıkları resmen başlayacak.

Siyah-beyazlılar, sezon öncesi kamp çalışmaları için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, yurt dışı kampında yeni sezona hazırlanarak çalışmalarını sürdürecek.