Olay, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Şahin, sabah saatlerinde balık avlamak amacıyla teknesiyle denize açıldı. Kendisine ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Ali Şahin'e ait tekne denizde boş halde bulundu.

Cansız Bedeni Akçaabat Açıklarında Bulundu

Ekiplerin deniz üzerindeki arama faaliyetleri sonucunda Ali Şahin'in cansız bedenine Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze kıyıya getirilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk Değerlendirme: Tekneden Düşmüş Olabilir

Yetkililerin ilk incelemelerine göre Ali Şahin'in denizde bulunduğu sırada dengesini kaybederek tekneden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsi ve detaylı soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

Soruşturma Başlatıldı

Trabzon'da yaşanan üzücü olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Sahil Güvenlik ekipleri ve ilgili kurumlar olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.