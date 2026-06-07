İş insanı Rahmi Koç'un bir hastane açılışında Kürt kadınlarına yönelik sözleri nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Ensarioğlu, kullanılan dili sert sözlerle eleştirerek, "Fildişi kulelerinden dünyaya bakan bu zehirli ve kibirli dil, memleketimize yıllardır büyük bedeller ödetmiştir. Diledikleri o gayrıciddi özür bile, içlerindeki kibrin ve hadsizliğin açık bir vesikasıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, milletin kardeşliğini hedef alan ve toplumsal fay hatlarını kaşıyan anlayışın geçmişte de büyük zararlar verdiğini belirten Ensarioğlu, daha önce yaşanan benzer olayları hatırlattı.

Ensarioğlu, "Kürt kadınının onuruna ve haysiyetine dokunan anlayışın karşısında her daim duracağımız iyi bilinmelidir. Zira bu hadsizliğe sessiz kalmak da suça ortak olmaktır" dedi.

Kürtlerin onurunu, kadınların haysiyetini ve toplumun birliğini hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, bu tür ifadelerin sahiplerinin hem hukuk önünde hem de kamuoyu vicdanında hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Fildişi kulelerinden dünyaya bakan bu zehirli ve kibirli dil, memleketimize yıllardır büyük bedeller ödetmiştir. Diledikleri o gayrıciddi özür bile, içlerindeki kibrin ve hadsizliğin açık bir vesikasıdır. Milletimizin kardeşliğini hedef alan, toplumsal fay hatlarını kaşımaktan… — M. Salim ENSARİOĞLU (@SalimEnsarioglu) June 6, 2026