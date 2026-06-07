Merhum sanatçı Kayahan, doğum günü anısına CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen "Büyük Usta Kayahan, İyi Ki Doğdun Konseri"nde anıldı.

Ziraat Bankası Ana Salonu'nda düzenlenen konserde, Kayahan'ın farklı dönemlere damga vuran şarkıları müzikseverlerle buluştu.

Sanatçının kızı Beste Açar'ın öncülüğünde hazırlanan programda, hafızalarda yer eden Kayahan eserleri çeşitli sanatçılar tarafından yorumlandı.

Konserde Beste Açar'ın yanı sıra Yılmaz Morgül, Alex, Bora Gencer, Erdal Çelik, Erdinç Erişmiş, Seda Yüksel ve Zeynep Türkeş sahne aldı.

Program kapsamında Kayahan'ın müzik kariyeri ve sanat yaşamından kesitler de anılar eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Usta sanatçı, sevilen şarkıları ve sanat hayatına ilişkin anılarla doğum gününde bir kez daha yad edildi.