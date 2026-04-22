Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aksakal, yayımladığı mesajda milli egemenliğin önemine dikkat çekerek Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin bir sembolü olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yılına da değinen Aksakal, millet iradesinin TBMM’nin Açılışı (1920) ile tecelli ettiğini belirterek, bu tarihi günün bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Aksakal mesajında, çocukların daha adil, özgür ve aydınlık bir dünyada büyümesi için sorumlulukla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak 23 Nisan’ın tüm çocuklara armağan edilmiş en değerli miraslardan biri olduğunu belirten Aksakal, bayramı kutladı.