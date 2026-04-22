Aksaray merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafede, Akhisar köyü sınırları içerisinde bulunan Çanlı Kilise, ciddi bir tahribat tehdidiyle karşı karşıya. Bölgenin önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan kilisenin, son dönemde definecilerin izinsiz kazıları ve alkol kullanan kişilerin verdiği zarar nedeniyle hızla yıprandığı belirtiliyor.

Aksaray Olay’dan Ali Genç’in haberine göre, çevre sakinleri yapının her geçen gün daha fazla zarar gördüğünü ifade ederek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, özellikle kaçak kazılar sonucu tarihi dokunun geri dönülmez şekilde tahrip edildiğini, ayrıca yapı içerisinde ve çevresinde alkol kullanımı nedeniyle farklı zararların da oluştuğunu dile getirdi.

Bölge halkı, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir ibadethane olarak bilinen Çanlı Kilise’nin korunması için acil önlem alınmasını istiyor. Güvenlik tedbirlerinin artırılması, denetimlerin sıklaştırılması ve yapının koruma altına alınması talepler arasında öne çıkıyor.

Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce harekete geçmemesi halinde tarihi yapının tamamen yok olmasından endişe ediyor.