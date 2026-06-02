Depremin merkez üssünün İtalya'nın Messina kentinin yaklaşık 129 kilometre kuzeyinde ve Paola'nın 37 kilometre batı-güneybatısında olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Güney İtalya'nın yanı sıra çevre ülkelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki yetkililerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Sosyal medya ve deprem takip platformlarında yapılan paylaşımlarda, sarsıntının özellikle kıyı kesimlerinde güçlü şekilde hissedildiği ifade edildi. Depremin ardından vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı.

Yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Depremin etkilerine ilişkin resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi istendi.