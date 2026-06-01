Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olma özelliğini taşıyan 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenecek söyleşi ve film gösterimlerinden bazıları, Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.

23 Ülkeden 47 Film Gösterilecek

1998 yılından bu yana düzenlenen festivalde, bu yıl Türkiye dahil 23 ülkeden 47 film izleyiciyle buluşacak. Festival programı kapsamında Mamak'ta gerçekleştirilecek etkinliklerde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler de yer alacak.

Festival 28 Yıl Sonra Yeniden Mamak'ta

İlk kez 1998 yılında Mamak'ta düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 28 yıl aradan sonra yeniden ilçede sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında kadın yönetmen ve senaristlerin eserleri izleyiciyle buluşturulurken, farklı kadın hikâyeleri de beyazperdeye taşınacak.

Festivalin onursal başkanlığını, Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray üstleniyor.

Söyleşi ve Film Gösterimleri Düzenlenecek

Festival kapsamında 3 ve 4 Haziran tarihlerinde Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde söyleşi programları gerçekleştirilecek.

3 Haziran'da saat 14.00'te oyuncu Emel Göksu, 4 Haziran'da ise yönetmen Bingöl Elmas sanatseverlerle bir araya gelecek.

Festival seçkisinde yer alan "Koridor" filmi Emel Göksu'nun, "Yeni Han" filmi ise Bingöl Elmas'ın katılımıyla izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikler Musiki Muallim Mektebi'nde Gerçekleştirilecek

Mamak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival etkinlikleri, Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında katılımcılar, kadınların sinema alanındaki üretimlerini ve farklı hikâyelerini beyazperde aracılığıyla izleme fırsatı bulacak.