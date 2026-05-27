Pursaklar Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen program kapsamında Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gün boyunca süren ziyaretlerde muhtarlarla tek tek görüşen Çetin, bayram tebriğinde bulunarak mahallelere ilişkin talepleri dinledi.

Ziyaretlerde devam eden belediye hizmetleri, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine kapsamlı görüş alışverişi yapıldı.

“Muhtarlarımız Mahallelerin Sesidir”

Muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, bayramların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Çetin, “Bayramlar kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Bu vesileyle muhtarlarımızı ziyaret ederek hem bayramlarını kutlamak hem de mahallelerimizin durumunu değerlendirmek istedik. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın beklentilerini en iyi bilen temsilcilerimizdir” ifadelerini kullandı.

Mahalleler İçin Ortak Çalışma Vurgusu

İlçenin gelişimi için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Çetin, Pursaklar’ın daha yaşanabilir bir kent olması adına ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Başkan Çetin ayrıca Kurban Bayramı’nın Pursaklar’a, Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Muhtarlardan Teşekkür

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise bayram döneminde gerçekleştirilen buluşmaların anlamlı olduğunu ifade ederek Başkan Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti. Muhtarlar, mahallelere yönelik sürdürülen hizmetlerden memnun olduklarını da belirtti.