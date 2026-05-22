Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki denetimlerini artırdı. Vatandaşların alışverişlerini sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda çok sayıda işletme mercek altına alındı.

Kasap, market ve fırınlarda detaylı inceleme

Denetimler kapsamında kasaplar, marketler, fırınlar, pastaneler, kuruyemişçiler ve şarküteriler başta olmak üzere birçok iş yerinde kontroller gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan incelemelerde hem işletme koşulları hem de satışa sunulan ürünlerin güvenliği titizlikle değerlendirildi.

Raf fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihleri incelendi

Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde özellikle gıda ürünlerinin hijyen şartlarına uygunluğu denetlendi. Raf ve kasa fiyatlarının birbiriyle uyumu, ürünlerin gramajları ve son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. İş yerlerinin temizlik durumu ile genel düzeni de ekipler tarafından incelenirken, vergi levhası, iş yeri ruhsatı ve gıda kayıt belgeleri gibi evraklar da gözden geçirildi.

Sağlık ve hijyen koşulları kontrol altında

Denetimlerde ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, üretim ve satış alanlarının sağlık standartlarına uygunluğu ile dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Yetkililer, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi amacıyla denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini bildirdi.