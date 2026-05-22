Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 15 yaşındaki Mehmet Yelkesen yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yelkesen’in ölümü bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Engebeli Arazide Kontrolünü Kaybetti

Kaza, Yeniyurt Mahallesi’nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yelkesen, engebeli arazide kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti. Traktörün devrilmesiyle birlikte Yelkesen aracın altında kaldı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde Hayatını Kaybettiğini Belirledi

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, traktör altında kalan Yelkesen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerle netleşeceği bildirildi.