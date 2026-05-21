Hatay’ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev çöktü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Ev Yola Doğru Çöktü

Olay, Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam başlayan ve gece boyunca devam eden kuvvetli yağış sonrası yamaç üzerindeki ev, büyük gürültüyle yola doğru çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

Sağanak nedeniyle kent genelinde ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ile Kisecik EXPO yolunun geçici süreyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.