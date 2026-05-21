Ünlü oyuncu Miray Daner ile iş insanı Ata Caner Çerçioğlu, ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çiftin yaz aylarında nişanlanacağı öğrenildi.

İlişkilerinde 3’üncü Yılı Geride Bırakıyorlar

Başarılı oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu’nun uzun süredir devam eden birliktelikleri gözlerden uzak şekilde sürüyor. Haziran 2023’ten bu yana birlikte olan çiftin, ilişkilerinde üçüncü yılı kutlamaya hazırlandığı belirtildi.

Yaz Aylarında Aile Arasında Nişan

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu, ilişkilerini resmiyete taşıma kararı aldı. İkilinin yaz aylarında aile arasında düzenlenecek sade bir törenle nişanlanacağı öğrenildi. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çiftin hazırlıklara başladığı da konuşuluyor.

Ata Caner Çerçioğlu Kimdir?

Ata Caner Çerçioğlu, Özlem Çerçioğlu’nun oğlu olarak tanınıyor. Özlem Çerçioğlu, 2024 yılında CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmış ve rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.