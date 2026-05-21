Mustafa Demir, Kırşehir’de AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partililerle bir araya gelen Demir’e, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer eşlik etti.

“Türkiye Ateş Çemberinin Ortasında”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyaya dikkat çeken Demir, bölgedeki savaş ve krizlere işaret ederek Türkiye’nin bu süreçten etkilenmesine rağmen huzur içinde yaşamasının tesadüf olmadığını söyledi.

Demir, bu durumun güçlü liderlik ve koordineli bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

CHP’ye Eleştiriler

CHP’nin yerel yönetim anlayışını da eleştiren Demir, bazı belediyelerde “paylaşım düzeni” olduğu iddiasında bulundu. Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddialarına değinen Demir, bu sürecin kamuoyu tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

“Belediyeler Vatandaşa Hesap Vermeli”

2028 ve 2029 seçim sürecine de değinen Demir, yerel yönetimlerin vatandaş odaklı olması gerektiğini vurguladı. Belediyelerin yalnızca hizmet üretmekle değil, aynı zamanda vatandaşın taleplerine hızlı çözüm üretmek ve hesap verebilir olmakla yükümlü olduğunu söyledi.