Tuğamiral Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı’nın Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Tatbikatın bilgisayar destekli komuta yeri safhasının 11-17 Nisan tarihleri arasında, fiili atışlı arazi safhasının ise 20 Nisan-21 Mayıs arasında İzmir Körfezi ve Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde icra edildiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan EFES-2026’ya milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların katıldığı, toplam personel sayısının ise 10 bini geçtiği açıklandı.

EFES-2026’da Yapay Zeka Destekli Askeri Sistemler Kullanıldı

MSB Sözcüsü Aktürk, tatbikatta yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin aktif şekilde kullanıldığını belirtti. Bu kapsamda Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemi ile askeri karar verme süreçlerinde yapay zeka destekli analiz uygulamalarının ilk kez EFES tatbikatında kullanıldığı açıklandı.

Tatbikatın amaçları arasında müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesi, elektronik harp tekniklerinin test edilmesi, lojistik destek planlaması, siber güvenlik anlayışının güçlendirilmesi ve hibrit tehditlere karşı ortak hareket kapasitesinin artırılması yer aldı.

MSB’den Gazze ve İsrail Açıklaması

Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine son verilmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde sağduyulu yaklaşımın önemine de değindi.

MSB ayrıca İsrail ile Lübnan arasında uzatılan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İsrail’in ateşkes ruhuna uygun davranması gerektiğini ifade etti.

NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi Açıklaması

Toplantıda NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi hakkında da bilgi verildi. NATO ortak fonlarıyla hayata geçirilmesi planlanan proje sayesinde ittifakın deniz yakıt taşımacılığına bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

MSB açıklamasında, projenin alternatiflerine göre yaklaşık 5 kat daha maliyet etkin olduğu ve kısa sürede faaliyete geçirilebileceği belirtildi.

Patriot Hava Savunma Sisteminde Görev Değişimi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin de açıklama yaptı. İspanya’ya ait mevcut Patriot sistemine ek olarak NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından devralınacağı belirtildi.

Görev değişiminin haziran ayında tamamlanmasının planlandığı ve sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapmasının öngörüldüğü bildirildi.

Libya ve Suriye Ordusu EFES-2026’da

EFES-2026 Tatbikatı’na Libya ve Suriye’den askeri personelin de katıldığı açıklandı. Libya’dan toplam 502 personelin tatbikatta yer aldığı belirtilirken, Suriye ordusunun da ilk kez ülke dışında bir tatbikata katıldığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da “Tek Libya, Tek Ordu” hedefi doğrultusunda destek verdiği belirtilirken, Suriye ordusuna yönelik eğitim desteğinin de devam edeceği açıklandı.