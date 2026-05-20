İstanbul’da, İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını protesto etti.

Levent’te bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve bazı vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail’in müdahalesine tepki gösterdi.

“Sumud Filosu İnsanlığın Sesi”

Protestoda konuşan Mahmut Arıkan, Gazze’ye yönelik saldırıların yalnızca bölgesel bir kriz değil, insanlığın vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

Arıkan, yardım filosunda yer alan gönüllülerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Gazze’de hastanelerin, okulların ve sivil alanların vurulduğunu ifade etti.

“Vicdanlar Susturulamayacak”

Arıkan konuşmasında, “Gemileri durdurabilirsiniz ama vicdanları susturamazsınız” ifadelerini kullanarak Filistin halkına destek mesajı verdi.

İslam Ülkelerine Çağrı

Salih Turhan da yaptığı konuşmada, Küresel Sumud Filosu’nda dernek mensuplarının da bulunduğunu belirterek İslam ülkelerine Gazze konusunda daha güçlü tepki gösterme çağrısında bulundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden protesto, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.