ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını belirterek, 'Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?' sorusunu, 'Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda saldırılar gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı' diye yanıtladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını kaydeden Trump, 'Ben de tamam dedim' ifadesini kullandı.

Trump, İran'a iki-üç günlük bir süre verdiğini ve eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyleyerek, 'Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir. Henüz emin değilim. Çok yakında öğreneceksiniz' diye konuştu.