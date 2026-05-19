Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, NBA’de başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün ile bir süre görüşen Erdoğan, milli sporcunun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf Cumhurbaşkanlığı’nın resmi hesaplarından paylaşılırken, kabul spor camiasında da ilgi gördü. Milli takımın önemli isimlerinden biri olan Alperen Şengün, son dönemde hem NBA’deki performansı hem de Türk basketboluna katkısıyla öne çıkıyor.