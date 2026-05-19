Başkentteki kutlamalar çerçevesinde okullarda çeşitli tören ve gösteriler düzenlenirken, Yenimahalle ilçesinde bulunan Orhangazi İlkokulu’ndaki etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.
YUNUS POLİSLER ZEYBEK OYNADI
Programa katılan çok sayıda yunus polisi, okul bahçesinde zeybek oynayarak öğrencilerden alkış aldı. Polislerin sergilediği gösteri, 19 Mayıs kutlamalarına damga vurdu.
MOTOSİKLETLİ AKROBASİ GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ
Tören alanında motosikletleriyle sürüş gerçekleştiren yunus timleri, akrobatik hareketler yaparak Türk bayrağı açtı. Gösteri sırasında öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösteriler, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Kaynak: DHA