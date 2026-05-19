Cami Yıkıldı Minare Kaldı Köyün Tarihi Sembolü

Hasanpaşa Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlayan cami, 2000 yılında yıkılma kararıyla ortadan kaldırıldı. Ancak mahalle halkı, caminin minaresinin yıkılmasına izin vermedi. Bu nedenle cami başka bir noktaya yeniden inşa edilirken, eski minare bulunduğu yerde bırakıldı.

Zamanla mahallenin simgesi haline gelen minare, bugün köy meydanında tüm ihtişamıyla ayakta duruyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

“KÖYÜMÜZ İÇİN MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Karadeniz, köyün tarihine ilişkin yaptığı açıklamada minarenin önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Karadeniz, köyün 1893 yılında Gürcistan’dan göç eden aileler tarafından kurulduğunu belirterek, geçmişte yaşanan zorluklara dikkat çekti. Köyün kuruluş döneminde büyük yıkımlar yaşandığını ifade eden Karadeniz, minarenin o dönemlerden kalan en önemli yapı olduğunu söyledi.

Eski caminin zamanla kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte yeni caminin farklı bir alana inşa edildiğini aktaran Karadeniz, minarenin ise özellikle korunmasına karar verildiğini dile getirdi.

KÖY MEYDANININ BULUŞMA NOKTASI

Bugün Hasanpaşa Mahallesi’nde minare sadece bir tarihi yapı değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası olarak da kullanılıyor. Köy sakinleri etkinliklerde minarenin çevresinde bir araya gelirken, ziyaretçiler de yapının hikayesini merak ederek bilgi alıyor.

Mahalle halkı, minarenin geçmişi hatırlatan önemli bir miras olduğunu belirterek bakımını düzenli şekilde sürdürüyor.

Hasanpaşa Mahallesi Minaresi, hem kültürel hafızayı yaşatması hem de köyün simgesi haline gelmesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.