Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle birlikte sağlık raporlarının düzenlenme sürecine ilişkin kurallar yeniden belirlenirken, uygulamada birlik sağlanması hedeflendi. Düzenleme kapsamında vatandaşların rapor başvuruları artık daha hızlı ve sistematik bir şekilde yürütülecek.
Başvurular e-Nabız Üzerinden Yapılacak
Yeni yönetmelik ile birlikte sağlık raporu başvurularında yazılı dilekçe dönemi sona erdi. Vatandaşlar artık başvurularını e-Nabız sistemi üzerinden kişisel beyan formu doldurarak başlatacak.
Sistem üzerinden yapılan beyanlar doğrultusunda süreç dijital olarak takip edilebilecek ve işlemler daha kısa sürede tamamlanacak.
Karar Destek Sistemi Devreye Alındı
“Tek hekim raporları” öncesinde yeni bir karar destek sistemi oluşturuldu. Bu sistem, vatandaşların;
- Tanı bilgilerini
- İlaç kullanım durumlarını
- Sağlık geçmişine ilişkin beyanlarını
değerlendirerek rapor gerekip gerekmediğine ilişkin ön analiz yapacak.
Buna göre sağlık raporu başvurusunda herhangi bir engel bulunmayan vatandaşlar için e-Nabız üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” düzenlenebilecek.
Sağlık Kurullarında Yeni Yapı
Yönetmelikle birlikte sağlık kurulu raporları için iki temel yapı tanımlandı:
- Tam teşekküllü sağlık kurulu
- Üç hekimli sağlık kurulu
İstisnalar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınarak sürecin hızlandırılması amaçlandı.
Hastanelerde “Rapor Başvuru Merkezi” Kurulacak
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında artık Rapor Başvuru Merkezleri oluşturulacak.
Bu merkezler sayesinde:
- Rapor başvuruları tek noktadan alınacak
- Süreç daha kolay takip edilecek
- Vatandaşlar başvuru durumunu daha şeffaf görebilecek
Yeni Standart ve Dijital Entegrasyon
Düzenleme ile birlikte tüm sağlık raporlarında standart format zorunlu hale getirildi. Bu sayede ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak.
Ayrıca raporlara İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım kolaylığı da sağlandı.
İşe Giriş Raporlarında Yeni Esneklik
Yönetmelik kapsamında, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacak kişiler için işe giriş sağlık raporları;
- Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇAŞMER)
- Aile hekimleri
- Kamu sağlık kuruluşlarındaki hekimler
tarafından düzenlenebilecek.