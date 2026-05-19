Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle birlikte sağlık raporlarının düzenlenme sürecine ilişkin kurallar yeniden belirlenirken, uygulamada birlik sağlanması hedeflendi. Düzenleme kapsamında vatandaşların rapor başvuruları artık daha hızlı ve sistematik bir şekilde yürütülecek.

Başvurular e-Nabız Üzerinden Yapılacak

Yeni yönetmelik ile birlikte sağlık raporu başvurularında yazılı dilekçe dönemi sona erdi. Vatandaşlar artık başvurularını e-Nabız sistemi üzerinden kişisel beyan formu doldurarak başlatacak.

Sistem üzerinden yapılan beyanlar doğrultusunda süreç dijital olarak takip edilebilecek ve işlemler daha kısa sürede tamamlanacak.

Karar Destek Sistemi Devreye Alındı

“Tek hekim raporları” öncesinde yeni bir karar destek sistemi oluşturuldu. Bu sistem, vatandaşların;

Tanı bilgilerini

İlaç kullanım durumlarını

Sağlık geçmişine ilişkin beyanlarını

değerlendirerek rapor gerekip gerekmediğine ilişkin ön analiz yapacak.

Buna göre sağlık raporu başvurusunda herhangi bir engel bulunmayan vatandaşlar için e-Nabız üzerinden “Sağlık Durum Belgesi” düzenlenebilecek.

Sağlık Kurullarında Yeni Yapı

Yönetmelikle birlikte sağlık kurulu raporları için iki temel yapı tanımlandı:

Tam teşekküllü sağlık kurulu

Üç hekimli sağlık kurulu

İstisnalar dışında raporların üç hekim tarafından düzenlenebilmesine imkan tanınarak sürecin hızlandırılması amaçlandı.

Hastanelerde “Rapor Başvuru Merkezi” Kurulacak

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında artık Rapor Başvuru Merkezleri oluşturulacak.

Bu merkezler sayesinde:

Rapor başvuruları tek noktadan alınacak

Süreç daha kolay takip edilecek

Vatandaşlar başvuru durumunu daha şeffaf görebilecek

Yeni Standart ve Dijital Entegrasyon

Düzenleme ile birlikte tüm sağlık raporlarında standart format zorunlu hale getirildi. Bu sayede ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak.

Ayrıca raporlara İngilizce dil desteği eklenerek uluslararası kullanım kolaylığı da sağlandı.

İşe Giriş Raporlarında Yeni Esneklik

Yönetmelik kapsamında, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iş yerlerinde çalışacak kişiler için işe giriş sağlık raporları;

Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇAŞMER)

Aile hekimleri

Kamu sağlık kuruluşlarındaki hekimler

tarafından düzenlenebilecek.