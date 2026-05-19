Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen kampanya kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere vatandaşlar, öğrenciler, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.

Ormanlık alanlarda geniş kapsamlı temizlik çalışması

Kampanya çerçevesinde ormanlık alanlar, yol kenarları, yerleşim yerlerinin çevresi ve orman bitişiğindeki bölgelerde çevre temizliği yapıldı. Özellikle yaz aylarında orman yangını riskini artıran cam şişe, plastik, metal, kâğıt ve benzeri atıklar toplandı.

Toplanan tonlarca atık, geri dönüşüme kazandırılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de yangın riskinin azaltılmasına katkı sağlandı.

Hedef: Yangın çıkmadan önlemek

OGM tarafından yürütülen kampanyanın temel hedefi, orman yangınlarıyla mücadelede “yangın çıkmadan önce önleme” bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Bu kapsamda sadece farkındalık etkinlikleri değil, sahada teknik ormancılık çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Orman yangınlarına karşı alınan önlemler arasında şunlar yer alıyor:

Yangın emniyet şeritlerinin bakımı

Orman yolları ve yangın müdahale hatlarının açık tutulması

Yangına dayanıklı türlerle ağaçlandırma çalışmaları

Tarım alanları ile ormanlık alanlar arasında tampon bölgeler oluşturulması

Risk azaltıcı bakım ve temizlik faaliyetleri

Ormanlar daha dirençli hale getiriliyor

Yürütülen çalışmalarla, orman yangınlarının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine verebileceği zararların en aza indirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda yangınlara hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin artırılması ve orman ekosistemlerinin daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çevre bilinci için toplumsal farkındalık

“Orman Benim” kampanyası, yalnızca çevre temizliği çalışması olmanın ötesinde, toplumda kalıcı bir çevre ve orman bilinci oluşturmayı hedefliyor. 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerle, vatandaşların doğaya karşı sorumluluk bilincinin artırılması amaçlanıyor.