İran’daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Ensari, bölgesel liderler ve çatışmaya taraf olan aktörler arasında diplomatik iletişimin sürdüğünü ifade etti.

“NORMAL TRAFİK BAŞLADI DEMEK DEĞİL”

Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma da değinen Katar Dışişleri Sözcüsü, “Hürmüz Boğazı’ndan sadece iki LNG tankeri geçti, ancak bu normal trafiğin yeniden başladığı anlamına gelmiyor” dedi.

Ensari’nin açıklamaları, bölgedeki enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından kritik önem taşıyan Hürmüz Boğazı’na ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.