Şehirlerarası yolda seyir halindeki otobüsün henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, kazaya müdahale için 6 kurtarma ekibinin olay yerine yönlendirildiği ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Otobüs Güney Pars çalışanlarını taşıyordu

İran basınında yer alan bilgilere göre, kazaya karışan otobüsün Güney Pars Gaz Şirketi çalışanlarını taşıdığı ifade edildi. Kazanın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.