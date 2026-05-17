AA muhabirinin TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de sınai mülkiyet alanında yürütülen çalışmalar ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen politikalar, başvuru sayılarına da güçlü şekilde yansıdı.

Faydalı model başvurularında da yükseliş

Yerli faydalı model başvurularında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2025’in aynı dönemine göre yüzde 46 artan başvurular 658’den 958’e ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye genelinde toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken, 37 bin 964 başvuru tescil edildi.

Marka ve tasarım başvuruları arttı

Ocak–mart döneminde TÜRKPATENT’e 38 bin 605 marka ve 8 bin 136 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Bu rakamlar, Türkiye’de fikri mülkiyet ekosisteminin büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

Coğrafi işaretlerde dikkat çeken artış

Türkiye’nin kültürel ve yerel değerlerini temsil eden coğrafi işaretli ürünlerde de önemli tesciller gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında; Niğde geven balı, Seydişehir çileği, Hatay yöresine ait çeşitli yemekler, Erzincan sütlacı, Tekirdağ ramazan çöreği ve Gaziantep leblebili kıtır helva gibi çok sayıda ürün tescil aldı.

Mart ayında ise Çorum su böreği, Hatay abugannuş ve Kırklareli köftesi gibi ürünler coğrafi işaret kazandı. Ayrıca Türk Kahvesi, “Geleneksel Ürün Adı” olarak tescil edildi.

1842 coğrafi işaretli ürün tescillendi

Verilere göre Türkiye’de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 1842’ye ulaştı. Bölgesel dağılımda Karadeniz Bölgesi 363 ürünle ilk sırada yer aldı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı ise Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle 46’ya yükseldi.