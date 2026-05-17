EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen atışlarda KORKUT Hava Savunma Sistemi’nin hedeflere karşı yüksek hassasiyetle gerçekleştirdiği angajmanlar görüntülere yansıdı. Paylaşımda, sistemin ateş gücü ve hareket kabiliyeti görsel bir “senfoni” olarak nitelendirildi.

Alçak İrtifa Tehditlerine Karşı Etkin Koruma

ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT sistemi, özellikle alçak irtifa hava tehditlerine karşı kritik bir savunma çözümü sunuyor. Sistem;

İnsansız hava araçları (İHA)

Helikopterler

Alçaktan uçan sabit kanatlı hedefler

gibi unsurlara karşı etkin koruma sağlıyor.

35 mm çift namlulu top sistemiyle donatılan KORKUT, mobil yapısı sayesinde sahada hızlı konuşlanma ve etkin müdahale imkânı sunuyor.

Savunma Sanayisinde Güç Gösterisi

EFES-2026 Tatbikatı’nda sergilenen performans, Türkiye’nin hava savunma kabiliyetlerinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. ASELSAN’ın paylaştığı görüntüler, sistemin yüksek ateş gücü ve hedef tespit kabiliyetini öne çıkardı.

