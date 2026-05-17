Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Hakkari-Çukurca kara yolunun 10’uncu kilometresindeki Çöplük mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Çukurca ilçesindeki bir yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu, Şervan Özdemir (32) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Otomobil Hurdaya Döndü

Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şervan Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Mefar Demir, Ercan Demir ve Ümmet Özkan ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan Birinin Durumu Ağır

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mefar Demir’in, ileri tedavi için Van’a sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şervan Özdemir’in cenazesinin, hastanede yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Tekser Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.