17 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, özellikle temel gıda, ekmek ve simit ürünleri, e-ticaret platformları ile meyve-sebze sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde birçok işletmenin mevzuata aykırı fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

Bakanlık verilerine göre:

Temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 13 işletmeye toplam 9,6 milyon TL ceza kesildi.

Ekmek ve simit tarifelerine aykırı satış yapan 75 işletmeye yaklaşık 13 milyon TL idari yaptırım uygulandı.

Yerel e-ticaret platformlarında yapılan incelemelerde 840 işletmeye toplam 151,7 milyon TL ceza verildi.

Meyve ve sebze sektöründe yapılan denetimlerde ise 330 işletmeye toplam 215,1 milyon TL para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı: Denetimler Kararlılıkla Sürecek

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve iç piyasadaki adil rekabet ortamını sürdürmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Özellikle Kurban Bayramı öncesinde zincir marketler, alışveriş merkezleri, otogarlar ve toptan satış noktalarının yakın takip altında olduğu belirtilirken, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği ifade edildi.

Bayram Öncesi Market ve Gıda Denetimleri Artacak

Uzmanlar, bayram dönemlerinde artan talebin bazı sektörlerde fırsatçılığa neden olabildiğini belirterek, Ticaret Bakanlığı’nın sıkı denetimlerinin piyasada fiyat istikrarı açısından önemli olduğunu değerlendiriyor.

Bakanlık, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini artırarak, haksız fiyat uygulamalarına karşı mücadeleye hız veriyor:



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’ndan fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında, 2026 yılı ilk 4 ayı içerisinde 1.258 işletmeye… pic.twitter.com/g4kfuFUjsi — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 17, 2026