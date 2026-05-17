Yiğit, yaptığı açıklamada, Danıştay saldırısında görevi başında şehit olan Mustafa Yücel Özbilgin’e Allah’tan rahmet dileyerek ailesine ve yargı camiasına başsağlığı mesajı iletti.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit açıklamasında, “17 Mayıs 2006 tarihinde, Danıştay’a yapılan menfur saldırıda görevi başında hayatını kaybeden şehit Mustafa Yücel Özbilgin’e aramızdan ayrılışının 20’nci yıl dönümünde Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yakın siyasi ve hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olan Danıştay saldırısı, her yıl 17 Mayıs’ta düzenlenen anma programlarıyla hatırlanıyor.

Danıştay Başkanı Sayın Zeki YİĞİT’in 17 Mayıs Anma Mesajıhttps://t.co/nIee87Czrw pic.twitter.com/Rj8uQSzu84 — Danıştay Başkanlığı (@TC_Danistay) May 17, 2026