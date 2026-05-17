Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, cilt kanserinin tanı sürecinden tedavi yöntemlerine, estetik onarımdan psikolojik dayanıklılığa kadar birçok konu uzman isimler tarafından ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevgi Kulaklı üstlenirken, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Sakin, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilek Ünal ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan konuşmacı olarak yer aldı.

“Güneş ve Genetik Faktörlere Dikkat”

Deri kanserlerinin toplumda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Sevgi Kulaklı, güneş ışınlarının ve genetik yatkınlığın önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kulaklı, “Güneşten korunma özellikle çocukluk döneminden itibaren büyük önem taşıyor. Solaryum kullanımı, açık tenli ve renkli gözlü bireyler ile vücutta 50’den fazla ben bulunması riski artırıyor. Benlerin çapı, şekli, rengi ve zaman içindeki değişimi dikkatle takip edilmeli” dedi.

Şüpheli durumlarda biyopsi ile kesin tanı koyduklarını ifade eden Kulaklı, güneş kremi kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Erken Tanı Tedavi Başarısını Artırıyor”

Cilt kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Sakin ise modern tedavi yöntemleri sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Sakin, “Akıllı ilaçlar, immünoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlerle hastalarımızın yaşam kalitesini artırabiliyoruz. Özellikle melanom gibi ileri evre hastalıklarda tedavi süreci, hastalığın tipi ve evresine göre planlanıyor” diye konuştu.

“Radyoterapi Seçeneği Göz Ardı Edilmemeli”

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilek Ünal da cilt kanserlerinde radyoterapinin önemli bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

Özellikle burun ve yanak gibi estetik açıdan hassas bölgelerde radyoterapinin etkili sonuçlar sunduğunu belirten Ünal, “Farklı açılardan ve yüzeylerden radyoterapi uygulayarak başarılı sonuçlar elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Benlerin Alınmasından Korkmayın”

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan ise riskli benlerin alınmasının kanseri yayacağı yönündeki yanlış inanışlara değindi.

Özkan, “Tam tersine, riskli bir benin vücutta kalması kanser gelişme ihtimalini artırabilir. Bu nedenle uygun yöntemlerle çıkarılması gerekir. Erken tanı ve tedavi bu süreçte belirleyici rol oynuyor” dedi.