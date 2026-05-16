Haliç Üniversitesi Büyük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon, “Sana İyi Gelecek” temalı tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Etkinlikte medya, spor, sanat, girişimcilik ve dijital yayıncılık alanlarında başarılarıyla dikkat çeken isimler öğrencilerle bir araya geldi.

Törende “Yılın Yarışma Programı” ödülü, sunuculuğunu Alper Ateş’in yaptığı “Ben Bilirim” programına verildi. “Yılın Spor Programı” ödülünü alan Emre Özcan ve Abdullah Avcı, spor medyasına olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı.

“Yılın Sporcusu” ödülüne layık görülen Toprak Razgatlıoğlu ise gönderdiği video mesajla öğrencilerle buluşurken, “Yılın Spor Spikeri” ödülünü Erman Yaşar kazandı.

Dijital içerik ve yayıncılık kategorilerinde Orkun Işıtmak, Hasan Arda Kaşıkçı ve Göktuğ Alaf ödüle layık görüldü. “Yılın Influencerı” seçilen Sena Bostancı ise öğrencilerin oylarıyla seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sanat ve müzik kategorilerinde Poizi “Yılın Sanatçısı” ödülünü kazanırken, “Yılın Prodüktörleri” ödülü Arem Özgüç ve Arman Aydın’a verildi.

İş dünyası kategorisinde ödül alan isimler de organizasyona mesajlarıyla katıldı. “Yılın Erkek İş İnsanı” seçilen Mehmet Dinçerler, Haliç Üniversitesi mezunu olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Yılın Kadın İş İnsanı” ödülünü alan Pelin Akın Özalp gençlere ilham vermenin önemine dikkat çekti.

Goldies 26, yalnızca bir ödül töreni olmanın ötesinde; öğrencilerin farklı sektörlerden isimlerle birebir iletişim kurduğu, deneyim paylaşımında bulunduğu ve ilham aldığı önemli bir platform olarak öne çıktı. Organizasyon boyunca öğrenciler, konuk isimlerle sohbet edip fotoğraf çekilme fırsatı yakaladı.