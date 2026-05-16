Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesine sahip olan Şarkışla Hayvan Pazarı'na büyükbaş ve küçükbaş üreticileri, sabahın erken saatlerinden getirdikleri kurbanlıkları satışa sundu. Pazarda vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını öğrenip hayvanları inceledi. Türkiye'nin dört bir yanından hayvancılıkla uğraşanları ağırlayan pazarda, alım satım alanında yoğunluk gözlendi. Kurban Bayramı yaklaştıkça pazardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Kurban pazarındaki son durum dronla görüntülendi.

'KURBANLIK SATIŞLARIMIZ NORMAL'

Küçükbaş üreticisi Mehmet Mızrak, satışların sürdüğünü belirterek, 'Kurbanlıklar ortalama 15 ila 20 bin liradan gidiyor. Hayvanına göre, kilosuna göre değişiyor. Büyükbaşta da maşallah kalabalık var' dedi. Büyükbaş üreticisi Mahmut Şahin ise 'Herkesin bayramı mübarek olsun. Fiyatlara gelince de 50 bin liradan pay başı, tosun ve düvede 40-45, inekte 35-40 bin lira arası hisse başı gidiyor. Kurbanlık satışlarımız normal. Çok güzel de değil, çok kötü de değil' diye konuştu. Öte yandan pazarda satışa sunulan büyükbaş hayvanların tartım işlemleri de gerçekleştirildi. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, tartı alanında hayvanların kilolarını kontrol ederek, üreticilerden bilgi aldı. (DHA)