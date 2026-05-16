Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği başladı. Yarımadanın birçok bölgesinde oteller ve özel plaj işletmeleri hizmete açıldı. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, özel plajlardaki harcama limitlerinin kişi başı 2 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değiştiğini ifade etti. Bu limitlerin gün boyu yeme-içme hizmetini kapsadığını vurgulayan Şahin, lüks segmentin yanı sıra belediye kafeleri, bakanlık tesisleri ve halk plajlarıyla her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğunu söyledi.

'HER KİTLEYE, HER MİSAFİRİMİZE BİR HİZMET VAR'

Bodrum'da özel plaj işletmelerine harcama limitli olarak girişlerin 2 bin liradan başladığını ifade eden Şahin, 'Yaz geldi, bütün tesisler açmaya başladı. Özel plajlar da turizmin bir bütünü. Bodrum, 10 ayrı bölgeden oluşuyor. Bu bölgeler kendilerine göre farklılık gösterebilir. Aslında her kitleye, her misafirimize bir hizmet var. Bodrum'da özel plaj hizmeti veren belediye kafeleri var, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tesisleri de var. Bunun yanında özel plajlar da var' dedi.

'BODRUM PAHALI DEĞİL'

Şahin, 'Bodrum çok popüler; dünyada, ülkemizde en çok sevilen destinasyon ve Bodrum'un popülerliğini bilmeyen yok. O yüzden farklılık gösteriyor. Özellikle bazı misafirlerimiz orada olmak istiyor. Misafirlerin aldığı hizmete göre fiyat politikası değişiyor. Bu çerçevede özel plajlar, şu anda kişi başı harcama limiti olarak 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar farklılık gösterebilir. Bu ücreti ödeyerek sabahtan akşama kadar gününü geçirebiliyor, yiyip içiyor. Sürekli Bodrum inanılmaz pahalıymış gibi lanse ediliyor. Bodrum pahalı değil, herkesin ulaşabileceği, denize girebileceği, tatil yapabileceği bir bölge' diye konuştu.

'BODRUM'UN COĞRAFİ İŞARETLİ ÇÖKERTME KEBABI VAR'

Bodrum'un lahmacun fiyatlarıyla anılmasından dolayı üzüldüklerini ifade eden Şahin, 'Bodrum'un, coğrafi işaretli çökertme kebabı var. Herkesin Bodrum'a gelip, çökertme kebabını yemesini tavsiye ederim. Bodrum'da lahmacun mevzusu çok gündeme geliyor ama Bodrum lahmacunda çok popüler bir destinasyon değil. Bodrum'un lahmacunla gündeme gelmesine bir turizmci olarak üzülüyorum. Lahmacun, Bodrum'da 250 liradan da başlıyor. Fiyatlar niteliğine göre, tesise göre, hizmete göre farklılık gösterebilir' dedi.

'BODRUM, İSTANBUL VE ANKARA'DAN DAHA UCUZ'

Bodrum'da her bütçeye uygun fiyat olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise 'Otellerimizde fiyat artışı yok. Aşağı yukarı fiyatlar aynı, turistler için bir avantaj. Bayramla birlikte hareket olacak. Her bütçeye hitap eden otel, restoran ve işletmelerimiz var. 190 liraya da lahmacun yiyebilirsiniz 500 liraya da yiyebilirsiniz. Bulunduğu konum önemli. Bodrum hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan daha ucuz. Halk plajlarımız var, özel plajlarımız da var. Tercih meselesi. Fiyatlarda artış yok yeter ki misafirlerimiz gelsin' diye konuştu.

'3 BİN-4 BİN LİRAYA KADAR KONAKLAMA BULMAK MÜMKÜN'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin de 'Bodrum'da her keseye uygun, her alana hitap eden alternatifler mevcut. Bayram öncesi sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Özel plajlar haricinde belediyenin onlarca plajı var, halka ait denize ulaşım noktaları var. Bodrum huzurun, barışın, doğanın güzellikleriyle anılan hem ülkemizde hem de global destinasyonlarda ender bölgelerden biri. Bölgede her şey dahil otellerden oda kahvaltı tesislere, sadece oda hizmeti veren tesislere kadar birçok alternatif var. Sezon girişlerinde kişi başı 3 bin-4 bin liraya kadar konaklama bulmak mümkün. Üst segment otellerde ise durum farklı oluyor. Temmuz-Ağustos yüksek sezonda yatak kapasitelerinin gelen turiste yetmemeye başlaması fiyat artışına sebep oluyor, arz-talep meselesi. Hem yerli hem de yabancı misafirlerin erken rezervasyon dönemlerinden faydalanmasını öneriyoruz' dedi.(DHA)