Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Küçük, gazeteci ve yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Katıldığı programda konuşan Küçük, “Rasim sadece para konuşurdu” ifadelerini kullanarak, Kütahyalı’nın bir iş insanından para istediğini ve bu süreçte kendi ismini kullanarak tehditte bulunduğunu öne sürdü.

Küçük açıklamasında, “Rasim’in parayla ilgili bir sorunu var. Yasa dışı bahis oynamamış ama kara para aklama olayında MASAK raporlarını duydum” dedi.

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iddialarla ilgili Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.