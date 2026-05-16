İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Yapay zeka destekli sistemlerin kullanıldığı operasyonda şüphelilerin dijital izler üzerinden tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yapay zeka destekli analiz sistemlerinden faydalanarak şüphelilere ulaştı.

35 İlde Eş Zamanlı Operasyon

12 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı binlerce internet sitesi ve yönlendirme adresinin tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, yaklaşık 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Bu adresler arasında yasa dışı bahis siteleri, reklam yönlendirmeleri ve ödeme aracılığı yapan platformların bulunduğu belirtildi.

98 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98’i tutuklanırken, 6 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Kalan 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.