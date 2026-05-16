Erbaa’da meydana gelen trafik kazasında iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Hakan Öz idaresindeki 60 AGB 936 plakalı minibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu, karşı yönden gelen 60 M 1856 plakalı işçi servisi minibüsüyle çarpıştığı öğrenildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 11 yolcu hafif şekilde yaralandı. Sürücülerin kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.