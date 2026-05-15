Fatih’te polis ekipleri tarafından dron destekli asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın da katıldığı uygulamada araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimlerde narkotik köpekleri de görev aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayvansaray Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik geniş çaplı denetim düzenledi. Gece boyunca süren uygulamalarda şüpheli araçlar durdurularak detaylı aramadan geçirildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırırken dron destekli kontroller dikkat çekti.

Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polis ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yıldız açıklamasında, “Kadim şehir İstanbul’umuzun her caddesinde, her sokağında uyuşturucuyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Çünkü bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul’un emniyetiyiz” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuya karşı yürütülen denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.