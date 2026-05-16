Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğunu RAMS Park’ta düzenlenen görkemli törenle kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, stadı tamamen doldurarak futbolcularla birlikte büyük coşku yaşadı.

“Dört Dörtlük Şampiyon” temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda saha ortasına dev bir platform kuruldu. Platformun merkezinde şampiyonluk kupası yer alırken, led ekranlar ve ışık gösterileri geceye damga vurdu. Kutlamalar kapsamında sahne alan Doğuş Çabakçor ve senfoni orkestrası, taraftar marşlarını senfonik yorumlarla seslendirdi.

RAMS Park’ta Dron Şovu İlgi Gördü

Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri dron gösterisi oldu. Gökyüzünde “Dominasyon her sene sensin şampiyon” yazısı oluşturulurken; Leroy Sane, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi isimlerin siluetleri yansıtıldı. Teknik direktör Okan Buruk da gösteride yer aldı. Dron şovunda ayrıca “Hedef 2027” mesajı dikkat çekti.

Futbolcular Sahneye Kendi Şarkılarıyla Çıktı

Galatasaraylı futbolcular, kutlamalarda kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. Teknik direktör Okan Buruk ise oğlu Ali Yiğit Buruk ile birlikte taraftarı selamladı ve tribünlere üçlü çektirdi.

Şampiyonluk kupası, kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından takım kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’a takdim edildi.

Mauro Icardi’ye Büyük İlgi

Mauro Icardi, taraftarlarla özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısıyla sahneye çıktı. RAMS Park’taki binlerce taraftar Arjantinli yıldızı uzun süre tezahüratlarla karşıladı. Kutlamaların ilerleyen dakikalarında takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere üçlü çektiren Icardi, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Lucas Torreira Duygusal Anlar Yaşadı

Lucas Torreira, ailesiyle birlikte çıktığı sahnede gözyaşlarını tutamadı. Uruguay bayrağıyla taraftarı selamlayan yıldız futbolcu, yoğun tezahüratlar eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

Barış Alper Yılmaz’dan Horon Şovu

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, “Recebim Hey Gidi Hey” şarkısıyla sahneye çıkarak horon oynadı. Daha sonra takım arkadaşlarının da katılmasıyla kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Sacha Boey’den Filistin’e Destek Mesajı

Sacha Boey, kutlamalara Filistin bayrağıyla çıkarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. Taraftarlar Fransız futbolcuya alkışlarla destek verdi.

Taraftarlardan Erden Timur Tezahüratı

Kutlamalar sırasında Galatasaray taraftarı, eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur için tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden sık sık Erden Timur’un adı yükselirken, başkan Dursun Özbek için de “Büyük başkan” sloganları atıldı.