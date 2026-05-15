Olay, sabah saatlerinde Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre nöroloji doktoru Alime Özge K., gece saatlerinde avukat erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evine gitti. Çiftin bir süre sonra uyuduğu, sabah saatlerinde ise genç kadının binanın 4’üncü katındaki terastan düştüğü belirtildi.

Önce ağaca ardından kaldırıma çarpan kadın doktor ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alime Özge K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorun entübe edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erkek Arkadaşının İfadesi Alındı

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y. ile evde bulunan iki kardeşini emniyete götürdü. “Bilgi sahibi” olarak ifadeleri alınan kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Özgür Y.’nin ifadesinde, Alime Özge K. ile bir süredir sorun yaşadıklarını ancak olay sabahı aralarında tartışma olmadığını söylediği belirtildi. İfadesinde genç kadının terasa doğru koştuğunu, kendisinin engel olmaya çalıştığını ancak yetişemediğini anlattığı öğrenildi.

Güvenlik Kamerası İnceleniyor

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Görüntülerde Alime Özge K.’nin gece saatlerinde binaya giriş yaptığı, yaklaşık iki saat sonra ise düşme olayının yaşandığı görüldü.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada, mahalle sakinlerinin olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Yapılan incelemelerde Alime Özge K.’nin yüzde 71 oranında bedensel engelli olduğu belirlendi. Öte yandan erkek arkadaş Özgür Y.’nin daha önce “müstehcenlik” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Savcılık, olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlattı.