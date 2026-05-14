Ankara’da halk sağlığını tehdit eden büyük bir gıda skandalı ortaya çıkarıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam ilçesi Belpınar Mahallesi’nde bulunan bir et entegre tesisine operasyon düzenledi.

Yapılan incelemelerde, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği belirlenen yaklaşık 40 ton et ürünü ele geçirildi.

50 MİLYON LİRALIK ÜRÜNE EL KONULDU

Operasyonda ele geçirilen et ürünlerinin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon 655 bin lira olduğu tespit edildi. Ürünlerin kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili işletme sahipleri R.E. ve O.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

HALK SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden gıda üretimi ve satışına yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.