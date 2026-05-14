Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yıl boyunca çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda düzenlenen Engelliler Haftası pikniğine Ertuğrul Çetin ile Üzeyir Aziz Özeren de katıldı. Başkan Çetin ve Kaymakam Özeren, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek etkinlik alanında vakit geçirdi.

“Empati Duygusunu Güçlendirmek İçin Önemli Bir Fırsat”

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Engelliler Haftası, empati duygusunu güçlendirmek ve bilinçli bir toplum oluşturmak adına önemli bir fırsattır. Düzenlediğimiz piknik etkinliğinde Engelsiz Yaşam Merkezimizin değerli üyeleri olan özel gereksinimli kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık.”

Pursaklar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmalar arasında yer aldı.