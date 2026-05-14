Kadın futbolunun gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kadın Futbolcular Derneği, 1. Olağan Genel Kurulu’nu dernek merkezinde gerçekleştirdi.

Beklentilerin üzerinde bir katılımın sağlandığı genel kurul toplantısında, derneğin son üç yıllık faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Genel kurul kapsamında mevcut yönetimin faaliyet raporu ve mali raporları üyelerin bilgisine sunulurken, yapılan oylama sonucunda eski yönetim kurulu ibra edildi. Ardından gerçekleştirilen seçimlerde derneğin yeni yönetimi belirlenirken, başkanlığa Bedri Akkerman seçildi.

Toplantıda ayrıca derneğin önümüzdeki üç yıllık yol haritası ele alınarak kadın futbolunun gelişimine yönelik planlanan proje ve çalışmalar üyelerle paylaşıldı. Özellikle kadın futbolu farkındalığını artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri, eğitim çalışmaları, panel ve organizasyonlar hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Yeni dönemde göreve seçilen yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Bedri Akkerman

Başkan Yardımcısı: Dilek Kavasoğlu

Genel Sekreter: Aysun Şahin Mutlu

Sayman: Ferhat Demir

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yıldıray Arslan, Utku Özlem Coşan ve Ömer Uçman

Katılımcılar tarafından yapılan katkı, öneri, dilek ve temennilerin ardından genel kurul toplantısı birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Yeni yönetim döneminde Kadın Futbolcular Derneği’nin; kadın futbolunun daha geniş kitlelere ulaşması, sporcuların sosyal ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlanması, ulusal ve uluslararası ölçekte farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.