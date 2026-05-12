Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Premier Lig hayaline artık sadece 90 dakika uzaklıkta. Championship play-off yarı finalinde Millwall’ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Hull City, Wembley’de oynanacak final maçına yükselerek tarihi bir fırsat yakaladı.

İlk maçta golsüz eşitlik bozulmazken, rövanş karşılaşmasında Hull City üstün oyunuyla dikkat çekti. İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren goller Mohamed Belloumi ve Joe Gelhardt’tan geldi. Özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Hull City, taraftarına Premier Lig umutlarını yeniden yaşattı.

2022 yılında kulübü satın alan Acun Ilıcalı, göreve geldiği günden bu yana takımı Premier Lig’e taşıma hedefini sık sık dile getiriyordu. Hull City şimdi Wembley’de oynanacak finalde kazanması halinde yıllar sonra İngiltere futbolunun en üst ligine geri dönecek.

Championship play-off finali yalnızca sportif başarı değil, ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Finali kazanan takımın Premier Lig yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte dev bir ekonomik kazanç elde edeceği belirtiliyor.

Hull City’nin finaldeki rakibi ise Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin ardından belli olacak. İngiliz ekibi, Wembley’de oynanacak mücadelede Premier Lig bileti için sahaya çıkacak.