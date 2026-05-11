Amedspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmesinin ardından Diyarbakır Newroz Parkı’nda kutlama yapıldı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu.

“Kürdistan’ın Bir Takımı Bugün Süper Lig Yolunda”

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün “Çok mutluyum. Kürdistan’ın bir takımı bugün Süper Lig yolunda. Umuyorum ve inanıyorum ki bu şekilde devam edip başarılı olacaklar.” açıklaması ve kutlamalarda halay çekme görüntüleri sosyal medyada tepkilerin hedefi oldu.

Kutlamalara Başka Siyasetçiler de Katıldı

Newroz Parkı’ndaki kutlamalara Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Mardin Belediye Eşbaşkanı Devrim Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ve DEM Parti milletvekilleri Cengiz Çandar ve Serhat Eren de katıldı.