Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaşılırken, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün (9 Mayıs) bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan’la dayanışma içinde olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.