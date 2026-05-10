Suriye basınında yer alan haberlere göre, patlama Şam’ın Vurud Mahallesi’nde park halindeki boş bir otobüste yaşandı. Patlamanın ardından çevrede paniğe neden olurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suriye Acil Durumlar Bakanlığı Operasyonlar Komutanı Amir Zarife tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevrede bulunan siviller olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu. Güvenlik güçleri olay yerinde delil toplama çalışması yürütürken, saldırı ihtimali dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Şam’da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Patlamanın ardından Şam’da özellikle kamuya açık alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgedeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, güvenlik güçlerinin çevrede geniş çaplı kontrol yaptığı belirtildi.

Suriye’de son yıllarda zaman zaman benzer patlamalar yaşanırken, başkent Şam’da meydana gelen son olayın nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.