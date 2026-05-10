21 Nisan 2019’da Çubuk Şehit Cenazesi Saldırısı sırasında CHP heyetine yönelik gerçekleşen saldırıda sopa ve taşlar kullanılmış, Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçleri eşliğinde bölgeden çıkarılmıştı. Olay sırasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan isimlerden biri olduğu belirtilen Yakup Karakoç, açılan dava kapsamında 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

7 Yıl Sonra Dikkat Çeken Görüşme

Yakup Karakoç’un geçen hafta Ankara’daki çalışma ofisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiği öğrenildi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde Karakoç’un pişmanlığını dile getirerek Kılıçdaroğlu’ndan helallik istediği görüldü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Çubuk Saldırısı Türkiye Gündeminde Uzun Süre Yer Almıştı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Şehit Piyade Er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan saldırı, siyaset gündeminde uzun süre tartışılmıştı.

Saldırı anına ait görüntüler ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atıldığı kareler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.