Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bu hafta, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacak. Salı günü başlayacak görüşmelerde, ekonomi ve finans alanında dikkat çeken düzenlemeler masaya yatırılacak.

Teklife göre; Türkiye’de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye’de yerleşik kabul edilmeden önceki son 3 takvim yılında Türkiye’de ikametgahı ve vergi mükellefiyeti bulunmaması şartıyla yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Varlık Barışı Düzenlemesi Dikkat Çekiyor

Düzenleme kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Temmuz 2027’ye kadar banka veya aracı kurumlara bildirmesi halinde, bu varlıklara ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Amme alacaklarına ilişkin tecil uygulamasında da değişikliğe gidilecek. Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya yükseltilecek.

İstanbul Finans Merkezi İçin Teşvik Süresi Uzatılıyor

Teklifte, İstanbul Finans Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik teşviklerin genişletilmesi de yer alıyor. Buna göre; kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Finansal faaliyet harçlarına ilişkin sağlanan 5 yıllık muafiyet süresi ise 20 yıla çıkarılacak.

Ayrıca, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Komisyonlarda Yoğun Mesai

Meclis komisyonları da bu hafta çalışmalarını sürdürecek. TBMM Dışişleri Komisyonu çarşamba günü 5 uluslararası anlaşmayı görüşmek üzere toplanacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da gündemindeki başlıkları ele alacak.

Öte yandan salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Parti grup başkanvekilleri de gündeme ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.